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На Житомирщині через шквальний вітер без електрики лишилися понад 70 населених пунктів
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На Житомирщині через шквальний вітер без електрики лишилися понад 70 населених пунктів

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негода, сильний вітер, буревій
Сильний вітер. УНІАН

2 квітня на Житомирщині пориви шквального вітру пошкодили лінії електропередач — без електрики лишилися понад 70 населених пунктів області.

Про це у своєму Telegram поінформувало "Житомиробленерго".

"Внаслідок сильних поривів вітру в області є пошкодження ліній електропередачі - станом на 20:00 маємо знеструмлення в 72 населених пунктах Житомирщини. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе для того, щоб у найбільш стислі терміни повернути електропостачання мешканцям області", — йдеться у повідомленні "Житомиробленерго".

Раніше синоптики попереджали, що в другій половині дня 2 квітня з утриманням протягом доби 3 квітня у Житомирської області та Житомирі очікується посилення західного вітру до 15-20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий).

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