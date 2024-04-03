Третій поспіль температурний рекорд зафіксували у Чернігові 2 квітня

2 квітня у Чернігові зафіксували третій поспіль температурний рекорд. Температура повітря становила 25,6 градуса. До цього найвища температура трималася з 2017 року і була 22,8 градуса.

Про це на Facebook-cторінці Чернігівського обласного центру з гідрометеорології.

Нагадаємо, до цього 31 березня 2024 року на Чернігівщині температура повітря становила +24,6 градуса. Це вперше за 56 років. В цей день 1968 року температура повітря була +21,3 градуса.

1 квітня температура повітря становила +24,6 градуса. До цього найвища температура повітря утримувалася в цей день з 2021 року і становила 19,6º градуса.

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