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Скільки абонентів на Чернігівщині залишаються без світла через пориви вітру та пилову бурю
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Скільки абонентів на Чернігівщині залишаються без світла через пориви вітру та пилову бурю

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Люди без світла на Чернігівщині: причина — пилова буря
Електроопора в Україні. Getty Images

Станом на 8:00 3 квітня на Чернігівщині через пориви вітру та пилову бурю без електроенергії залишаються 7 513 споживачів у різних громадах області.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго" у своєму Telegram-каналі.

Знеструмленими залишаються абоненти на:

  • Бахмаччині — 347 абонентів,
  • Бобровиччині — 418 абонентів,
  • Городнянщині — 545 абонентів,
  • Ічнянщині — 107 абонентів,
  • Козелеччині — 411 абонентів,
  • Корюківщині — 483 абонентів,
  • Куликівщині — 216 абонентів,
  • Носівщині — 559 абонентів,
  • Ріпкинщині — 2 811 абонентів,
  • території колишнього Чернігівського району — 1 616 абонентів.

За інформацією "Чернігівобленерго", енергетики вже працюють над відновленням електропостачання споживачам.

Станом на 10:00, кількість абонентів, які залишаються без світла на Чернігівщині, збільшилась до 10 656. Вже на 13:00, кількість таких абонентів збільшилась до 15 987.

Найбільше споживачів без електроенергії на Ріпкинщині — 3 671.

Нагадаємо, що 2 квітня у Чернігові через пориви вітру сталося відключення кабельної лінії 10 кВ. Тоді знеструмило 1 121 абонента у районі готелю "Градецький".

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