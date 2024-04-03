Станом на 8:00 3 квітня на Чернігівщині через пориви вітру та пилову бурю без електроенергії залишаються 7 513 споживачів у різних громадах області.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго" у своєму Telegram-каналі.

Знеструмленими залишаються абоненти на:

Бахмаччині — 347 абонентів,

Бобровиччині — 418 абонентів,

Городнянщині — 545 абонентів,

Ічнянщині — 107 абонентів,

Козелеччині — 411 абонентів,

Корюківщині — 483 абонентів,

Куликівщині — 216 абонентів,

Носівщині — 559 абонентів,

Ріпкинщині — 2 811 абонентів,

території колишнього Чернігівського району — 1 616 абонентів.

За інформацією "Чернігівобленерго", енергетики вже працюють над відновленням електропостачання споживачам.

Станом на 10:00, кількість абонентів, які залишаються без світла на Чернігівщині, збільшилась до 10 656. Вже на 13:00, кількість таких абонентів збільшилась до 15 987.

Найбільше споживачів без електроенергії на Ріпкинщині — 3 671.

Нагадаємо, що 2 квітня у Чернігові через пориви вітру сталося відключення кабельної лінії 10 кВ. Тоді знеструмило 1 121 абонента у районі готелю "Градецький".

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.