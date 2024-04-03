Станом на 8:00 3 квітня на Чернігівщині через пориви вітру та пилову бурю без електроенергії залишаються 7 513 споживачів у різних громадах області.
Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго" у своєму Telegram-каналі.
Знеструмленими залишаються абоненти на:
- Бахмаччині — 347 абонентів,
- Бобровиччині — 418 абонентів,
- Городнянщині — 545 абонентів,
- Ічнянщині — 107 абонентів,
- Козелеччині — 411 абонентів,
- Корюківщині — 483 абонентів,
- Куликівщині — 216 абонентів,
- Носівщині — 559 абонентів,
- Ріпкинщині — 2 811 абонентів,
- території колишнього Чернігівського району — 1 616 абонентів.
За інформацією "Чернігівобленерго", енергетики вже працюють над відновленням електропостачання споживачам.
Станом на 10:00, кількість абонентів, які залишаються без світла на Чернігівщині, збільшилась до 10 656. Вже на 13:00, кількість таких абонентів збільшилась до 15 987.
Найбільше споживачів без електроенергії на Ріпкинщині — 3 671.
Нагадаємо, що 2 квітня у Чернігові через пориви вітру сталося відключення кабельної лінії 10 кВ. Тоді знеструмило 1 121 абонента у районі готелю "Градецький".
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