У Бучі відкрили ще дві меморіальні дошки на честь загиблих військових

На Київщині відкрили меморіальні дошки на честь загиблих військових Анатолія Щура та Олександра Благодатного.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Ці двоє військових проживали у ЖК "Квартал" в Бучі, де й встановили пам'ятні дошки.

Анатолій Щур — прапорщик, командир взводу зв'язку. Чоловік брав активну участь у Революції Гідності та в 2014 році пішов воювати добровольцем.

Військовий перебував у найгарячіших точках і героїчно загинув під Волновахою. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня та Орденом "За мужність" III ступеня (посмертно). У нього залишились дружина, донька та рідні.

Олександр Благодатний з перших днів російського вторгнення вступив до лав Добровольчого формування територіальної оборони у Бучі.

"Сформувавши свій підрозділ у селищі Ворзель, здійснював бойові виходи по виявленню коригувальників та розвідувально-диверсійних груп ворога, розвозив гуманітарну допомогу", — йдеться в повідомленні.

У березні 2022 року він загинув від кулі снайпера. Нагороджений відзнакою "За заслуги перед містом Буча" та Почесний громадянин селища Ворзель (посмертно). У військового залишилися батьки, дружина та троє дітей.