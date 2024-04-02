НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Бучі відкрили ще дві меморіальні дошки на честь загиблих військових
Пам'ятьВторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіони

У Бучі відкрили ще дві меморіальні дошки на честь загиблих військових

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
пам'ятні дошки
У Бучі відкрили пам'ятні дошки на честь двох загиблих військових. Фото: Бучанська міська рада / Facebook

На Київщині відкрили меморіальні дошки на честь загиблих військових Анатолія Щура та Олександра Благодатного.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Ці двоє військових проживали у ЖК "Квартал" в Бучі, де й встановили пам'ятні дошки.

Анатолій Щур — прапорщик, командир взводу зв'язку. Чоловік брав активну участь у Революції Гідності та в 2014 році пішов воювати добровольцем.

Військовий перебував у найгарячіших точках і героїчно загинув під Волновахою. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня та Орденом "За мужність" III ступеня (посмертно). У нього залишились дружина, донька та рідні.

Олександр Благодатний з перших днів російського вторгнення вступив до лав Добровольчого формування територіальної оборони у Бучі.

"Сформувавши свій підрозділ у селищі Ворзель, здійснював бойові виходи по виявленню коригувальників та розвідувально-диверсійних груп ворога, розвозив гуманітарну допомогу", — йдеться в повідомленні.

У березні 2022 року він загинув від кулі снайпера. Нагороджений відзнакою "За заслуги перед містом Буча" та Почесний громадянин селища Ворзель (посмертно). У військового залишилися батьки, дружина та троє дітей.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Памʼятна дошка на честь Семена Демирова в Одеській області
На Одещині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового
У Мукачеві квітне алея тюльпанів пам'яті Романа Жука
У Мукачеві квітне алея тюльпанів пам'яті полеглого на війні Романа Жука
Алея сакур, Бурштин, пам'ять про воїнів, Івано-Франківщина
Алею із 60 сакур посадили у Бурштині на Франківщині у пам'ять про загиблих воїнів
Пам'ятні дошки, гімназія, воїни
Загиблим воїнам Сергію Кузьменку й Юрію Карасю у гімназії на Житомирщині, де навчалися чоловіки, відкрили пам'ятні дошки
На початок