"Евакуація з Харкова — це російський інформаційний вкид" — МВС

Міністерство внутрішніх справ та Центр протидії дезінформації повідомили, що інформація про евакуацію з Харкова, яка розповсюджується мережею, — це російський фейк.

Про це повідомили 2 квітня на офіційній сторінці МВС в Telegram.

"В українському інформаційному просторі з’являються повідомлення нібито від ДСНС України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами. (...) Вказані публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Таким чином російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві", — йдеться у повідомленні.

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