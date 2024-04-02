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Напад на ґрунті гомофобії: під Києвом сусіди побили гомосексуальну пару
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Напад на ґрунті гомофобії: під Києвом сусіди побили гомосексуальну пару

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Під Києвом сусіди побили гомосексуальну пару
Чоловіки після нападу сусідів. Фото: Instagram/правозахисна організація "ЛГБТ-центр "Наш світ"

У передмісті Києва в одному з житлових комплексів стався гомофобний напад на гей-пару, яка там проживає. На чоловіків напали двоє сусідів і побили їх.

Про це розповіли в Instagram у правозахисній організації "ЛГБТ-центр "Наш світ".

У правозахисній організації надали адвокатський супровід парі й розповіли, що це вже не перший випадок побиття. Конфліктна ситуація триває вже понад півтора року, а почалося все з образливих написів на дверях чоловіків.

"Побиття було настільки жорстоким, що поліції, яка прибула за викликом потерпілих, прийшлося застосовувати спецзасоби до нападниці", — наголошують у "Наш світ".

Нині обоє чоловіків у лікарні. В одного з чоловіків — закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лівої брови та пара орбітальна гематома. У другого — закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку й перелом кісток носа.

Як розповіли у правозахисній організації, пара й раніше зверталася до поліції, але не хотіла зазначати гомофобний мотив цих нападів. Тоді порушники відбулися незначним штрафом. Зараз чоловіки готові до розслідування справи як злочину ненависті. Утім, кримінального провадження у поліції поки не відкрили, зазначають правозахисники.

Суспільне намагається дізнатися подробиці інциденту у правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що у столиці група невідомих чіплялась до відвідувачів парку з провокаційними запитаннями про ставлення до спільноти ЛГБТК+. Одного з юнаків після такого "опитування" побили. У поліції за фактом бійки відкрили провадження.

У грудні 2023 року одна з міжнародних організацій, що захищає права сексуальних меншин, оприлюднила рейтинг, в якому Україна посідає 39-те місце з 49 країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТК+ спільноти.

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