В Ужгороді відкрили котокав’ярню, в якій живуть 14 котиків із притулку

В Ужгороді відкрили котокав’ярню, в якій прихистили 10 котів і чотири кішки з притулку. Про це Суспільному розповіла власниця котокав’ярні – волонтерка Людмила Гук.

За словами Людмили Гук, у котів окреме приміщення, потрапити туди можна за донат. Зібрані гроші витрачають на утримання тварин у кав’ярні і в притулку.

Спочатку Людмила брала котиків на перетримку і лікувала. Тварин ніхто не забирав, згодом вирішила відкрити власний притулок.

"Їх було 20, потім 40. Я собі сказала, що 40 – це ліміт. Далі я не йду. Купила будинок в селі Сюрте з великою територією. Ми переїхали туди. А потім почалося повномасштабне вторгнення і приїхало 55 котиків. І так нас стало 100. Напевно десь рік я трималася на своїх коштах, а потім залучали підтримку небайдужих людей. Так як роблять усі притулки", — розповідає Людмила Гук.

Котокав'ярня в Ужгороді. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

Згодом жінка вирішила відкрити кав’ярню з котами. Для тварин тут окремий поверх. Вони не заважають відвідувачам, приходять сюди ті, хто хоче провести час з тваринами. Олександр — один із таких.

"Я люблю котиків і з ними гратися і ми хочемо котика, але в нас собаки… не можемо… Але до бабусі можемо завести котика", — розповідає відвідувач котокав’ярні Олександр.

Котокав'ярня в Ужгороді. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

У котокав'ярні живуть 10 котів і 4 кішки. Усі тварини стерилізовані та мають необхідні вакцини.

"Люди приходять, знайомляться, повторно приходять. Маю надію, що це все-таки допоможе трошки розвантажити притулок, тобто знайти більшості тваринкам домівки. Це не означає, що ми віддаємо всім підряд, хто тільки скаже. Дійсно шукаємо відповідальних людей, люблячих людей" — додає власниця котокав'ярні.

Котокав'ярня в Ужгороді. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

Відвідують котів мами з дітьми, підлітки, а також сім’ї вимушених переселенців. Вхід у котокав'ярню — 50 грн з людини. Гроші йдуть на утримання котів тут. Для військових, учасників бойових дій та їхніх дітей вхід до котиків безкоштовний.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads