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Ямковий ремонт доріг у Чернігові мають почати у квітні: скільки грошей на це передбачено
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Ямковий ремонт доріг у Чернігові мають почати у квітні: скільки грошей на це передбачено

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У Чернігові ямковий ремонт доріг мають почати у квітні. У 2024 році в міському бюджеті на ремонт доріг передбачено 173 мільйони гривень.

Про це Суспільному сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако.

"Це вулиця Мазепи — 53 мільйони. Всі інші дороги – це і ямковий, і поточний ремонт, в тому числі приватний сектор — близько 125 мільйонів гривень. Зараз йдуть ці тендерні процедури, починають з 10 квітня працювати асфальтні заводи, і ми вже в цьому місяці (квітень, — ред) виходимо на вулиці з цими роботами. В першу чергу ми плануємо Любецьку зробити для того, щоб її відкрити. Також в планах ряд перехресть, які дуже в жахливому стані".
Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако
Олександр Ломако. Суспільне Чернігів

Також додатково 100 мільйонів гривень передбачено на ремонт ділянки дороги в районі Льотного училища, каже Ломако, однак поки в міськраді чекають, коли її передадуть на баланс міста.

"Там є питання з того, що земля зараз належить державі — Міністерству Оборони. Ми працюємо, щоб її передали місту. Якщо це станеться найближчими місяцями, ми у 2024 році також плануємо розпочати ремонт на вулиці Льотній. 173 мільйони плюс 100 на Льотну — 273 мільйони", — сказав Олександр Ломако.

Дорога на вулиці Льотній у Чернігові, ремонт, плани
Дорога на вулиці Льотній у Чернігові. Суспільне Чернігів

У Чернігові мешканці приватного сектору на П'яти кутах латають дорогу біля своїх будинків, засипають ями цеглою та накривають килимом, а водії скаржаться на розбиті дороги на вулицях Івана Мазепи, Глібова, Мартина Небаби та ряду перехресть у місті.

"Щоб машини не змогли порізати колеса так і килимами накриваємо, і різними доріжками, щоб можна було проїхати", — каже Володимир Бабич.
Чернігівець Володимир Бабич розказує, як латають ямки на дорозі у Чернігові
Володимир Бабич. Суспільне Чернігів

За словами начальника комунального підприємства "АТП-2528" Руслана Волока до ямкового ремонту підприємство підготувало декілька вулиць.

"Привокзальна площа, Маресьєва, Захисників України. Зараз готуємо проспект Миру та Кільцеву".
Начальник КП "АТП-2528" Руслан Волок
Руслан Волок. Суспільне Чернігів

За інформацією Руслана Волока, у Чернігові потребують ремонту 257 вулиць.

Перелік доріг на проведення поточного та аварійного ремонту затвердив начальник МВА Дмитро Брижинський. Про це він написав на своїй сторінці в Facebok. Суспільне направило йому запит, щоб з'ясувати, які дороги потрапили до цього списку.

Нагадаємо, на ремонт і утримання доріг Чернігівської області лишилось 117 мільйонів гривень – це 2% від потреби. Ці гроші – залишкові з 2023 року. З них 67,7 мільйона – капітальні видатки, 49,3 – поточні видатки. Про це на брифінгу 25 січня повідомив директор державного підприємства "Агентства місцевих доріг Чернігівської області" Олександр Мисник. З його слів, в держбюджеті на 2024 рік субвенція на ремонт доріг не передбачена.

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