Вважався безвісти зниклим: на фронті загинув 20-річний військовий із Київщини

На фронті загинув 20-річний військовий Петро Бондар із села Мироцьке на Київщині.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Хлопець вступив до лав ЗСУ у листопаді 2023 року. Вже через місяць військової підготовки пішов воювати у складі 127-ої окремої бригади.

Військовий трагічно загинув 25 січня 2024 року на Запорізькому напрямку. Увесь цей час він вважався безвісти зниклим.

"Веселий, життєрадісний, завжди готовий прийти на допомогу. Петро Бондар захоплювався баскетболом і мріяв стати будівельником", — розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Прощання відбудеться 3 квітня об 11:00 біля його будинку в Мироцькому на вулиці Калинівка, 31. Поховають військового об 11:30 на місцевому кладовищі.