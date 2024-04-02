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Підозрюваний у державній зраді Олександр Косторний дав покази в суді
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Підозрюваний у державній зраді Олександр Косторний дав покази в суді

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Сьогодні, 2 квітня, підозрюваний у державній зраді Олександр Косторний дав у Галицькому районному суді покази щодо обстрілу Яворівського полігону в березня 2022 року.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Олександра Косторного затримали у червні 2022 року. Чоловік не вважає себе винним і казав, що в переписці скинув товаришу схему мисливського угіддя, де він збирає гриби. 2 квітня прокурор та адвокат могли поставити йому запитання.

На запитання адвоката Косторний повідомив, що в злочині не винний, а справа сфальсифікована слідчим та прокуром.

Засідання у справі Олександра Косторного, 2 квітня 2024
Засідання у справі Олександра Косторного, 2 квітня 2024. Суспільне Львів/Іванка Дусько

"Очевидно зрозуміло, що Косторний неодноразово плутався у своїх показах, давав покази, які суперечать тим матеріалам, які є в справі. Давав покази, які суперечать перепискам. В тому числі він суперечив сам собі", — каже прокурор Андрій Никеруй.

"Я його просив в цьому засіданні освітити ці моменти, які стосуються його обвинувачення. Він чомусь помилково, скільки разів я йому пояснював, він заторкує питання, які не відносяться до цієї справи", — розповів адвокат Косторного Юрій Палєй.

Суддя продовжив термін перебування під вартою для Олександра Косторного на 60 діб, тобто до 31 травня, й оголосив перерву у засіданні до 22 квітня.

Що відомо про справу Олександра Косторного

Експрацівника КДБ підозрюють у держзраді та передаванні даних російським спецслужбам. За даними слідства, він надіслав своєму куратору з РФ точні локації з відповідними позначками на карті. Зібрана інформація допомогла військам РФ коригувати вогонь по Яворівському полігону в березні 2022 року.

Олександр Косторний винним себе не вважає. Він стверджує, що насправді надсилав товаришу схему території, де він збирає гриби.

У вересні 2023 року в Косторного з'явився новий адвокат Юрій Палєй. Захисник обвинуваченого у держзраді закликав зробити засідання закритими та виступив проти присутності журналістів, проте суд відхилив клопотання.

За рішенням суду до 5 квітня підозрюваний перебуватиме у СІЗО без права внесення застави. Тоді запобіжний захід можуть продовжити.

Косторному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що відомо про ракетний удар по Яворівському полігону

Вранці 13 березня 2022 року російські війська випустили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині понад 30 ракет з території РФ.

За даними СБУ, тоді загинули понад 60 військовослужбовців та ще 190 людей отримали поранення.

У червні 2022 року затримали колишнього працівника КДБ Олександра Косторного за підозрою у коригуванні ракетних ударів по полігону.

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