У Киргизстані ухвалили свій закон про “іноагентів”

Президент Киргизстану Садир Жапаров у вівторок, 2 квітня, підписав закон, що посилює державний контроль над неурядовими організаціями (НУО), які фінансуються з-за кордону. Документ подібний до російського закону про "іноземних агентів" 2012 року.

Як пише Reuters, правозахисники критикують закон як обмежувальний.

Документ, у якому використовуються положення та формулювання, подібні до російського закону про "іноземних агентів" 2012 року, запроваджує додаткові зобов’язання щодо звітності для НУО з іноземним фінансуванням, які займаються "політичною" діяльністю.

Він також надає владі країни більше повноважень з нагляду і передбачає покарання у разі невиконання вимог.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі ще в лютому попереджала, що прийняття законопроєкту "матиме негативний вплив на громадянське суспільство, правозахисників і засоби масової інформації в Киргизстані".

У заяві офісу Жапарова йдеться про те, що закон покликаний зробити роботу НУО більш прозорою.

Його ухвалення відбулося після того, що західні уряди назвали утисками незалежних ЗМІ в країні, яка тісно пов'язана з Москвою і на території якої розташована російська військово-повітряна база.