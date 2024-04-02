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У Чернігові до другої річниці деокупації області вшанували пам’ять загиблих оборонців міста та всіх захисників України
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У Чернігові до другої річниці деокупації області вшанували пам’ять загиблих оборонців міста та всіх захисників України

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У Чернігові до другої річниці деокупації області вшанували пам’ять загиблих оборонців міста та всіх захисників України. На кладовищі у Ялівщині, де під час блокади міста ховали загиблих, і на кладовищі "Яцево" зібралися їхні родичі, знайомі та побратими.

Надія Марченко прийшла на могилу до свого сина Юрія.

"Він пішов добровольцем з першого дня. Був старшим сержантом, у нього було 30 людей, вони звільняли Чернігів, а потім їх кинули у село Павлівка, Шестовиця. І під час звільнення він загинув. Травми несумісні з життям. Я саменька залишилася. Потрібно, щоб знали люди, що дітки ці захищали. У мене син у десантних військах служив, такий накачаний хлопчик був, і то, він мені дзвонив і говорив: «Мамо, так страшно… Але все одно ми переможемо»".

У Чернігові до другої річниці деокупації області вшанували пам’ять загиблих оборонців міста та всіх захисників України
Надія Марченко. Суспільне Чернігів

Сергій Леп’явко прийшов до своїх побратимів, із якими захищали село Лукашівка поблизу Чернігова. Їхні тіла вдалося забрати звідти тільки у квітні, після деокупації.

"Це місце, яке я і наші побратими уже не будемо покидати ніколи, тому що тут поховані наші рідні люди. Ви своїми тілами закрили Чернігів. І я знаю, що ваші душі і далі продовжують захищати нас. Ви – небесне воїнство, яке рятує Україну. І ми знаємо, ми впевнені, що завдяки вам вистоїмо і ми, тому що іншого способу вшанувати вашу пам’ять немає".
У Чернігові до другої річниці деокупації області вшанували пам’ять загиблих оборонців міста та всіх захисників України
Сергій Леп’явко. Суспільне Чернігів

За загиблими захисниками відслужили заупокійну літію священники Православної церкви України.

"То 16, то 18, то 26 воїнів хоронили в один момент. Гриміли навколо вибухи, а ми стояли і молились. Ці люди, які тут, з великої любові до своїх рідних і близьких, до нашої святої української землі віддали своє життя. Вони стали вибраними, ангелами", — каже настоятель Катерининського храму отець Роман.
У Чернігові до другої річниці деокупації області вшанували пам’ять загиблих оборонців міста та всіх захисників України
Роман Кіник. Суспільне Чернігів

Григорій Маханьков прийшов до своїх побратимів на міське кладовище "Яцево". Каже, їх тут поховано багато.

"Це дуже-дуже важко, але кожна країна незалежність свою здобувала через такі важкі втрати, через кров".

У Чернігові до другої річниці деокупації області вшанували пам’ять загиблих оборонців міста та всіх захисників України
Григорій Маханьков. Суспільне Чернігів

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