У Херсоні 2 квітня 2024 року попрощались із військовослужбовцем ЗСУ. Солдат Григорій Кваша загинув від поранень отриманих внаслідок бойових дій.

Херсонець Григорій Кваша загинув 24 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Первомайського на Донеччині.

Херсон, загиблий на Донецькому напрямку Григорій Кваша, 2 квітня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Наталя, родичка загиблого, розповідає, Григорій до війни працював водієм.

"Григорій чотири місяці тому пішов на фронт. Дуже хороший батько, сім’янин, як кажуть, всі вони дружні були, завжди допомагали і нікому не відмовляли. У нього залишились дружина і дочка", — розповіла жінка.

Загиблому військовослужбовцю Григорію Кваші було 49 років.

Херсон, загиблий на Донецькому напрямку Григорій Кваша, його поховали 2 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

1 квітня 2024 року у Херсоні поховали солдата Олександра Соболєва. Він загинув від ран отриманих у бою під Богданівкою Донецької області.

12 березня 2024 року у Херсоні попрощалися із матросом Володимиром Бутовим. Він помер 6 березня 2024 року від ран, отриманих під час бойових дій.

7 березня 2024 року у Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Євгенієм Кічею. Він загинув на Донеччині поблизу Новомихайлівки під час виконання бойового завдання.

Також в Одесі попрощались із жителем Херсонщини, військовослужбовцем Максимом Бараненком. Смертельне поранення він отримав у бою на Херсонському напрямку.

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