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День дитячої книги: як у Луцьку популяризують читання серед школярів
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День дитячої книги: як у Луцьку популяризують читання серед школярів

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Станом на квітень 2024 року у Луцьку до мережі бібліотек для дітей входять: обласна бібліотека для дітей, центральна міська бібліотека для дітей, чотири міські бібліотеки, шість селищних бібліотек та 11 бібліотек-філій для дітей.

У місті також працюють книжкові клуби. Окрім того, читання популяризують блогери, з якими поспілкувалися журналісти Суспільного.

Дитяча бібліотека

У луцькій бібліотеці-філії №2 для дітей, що на вулиці Кравчука зареєстровано 2 600 користувачів. Майже півтори тисячі – це ті, хто ходить постійно, каже Інна Семенюк. Додає, що працюють як бібліотека сімейного читання, сюди діток приводять із дворічного віку.

"У книгозбірні — 12 тисяч різних дитячих видань. Нині серед школярів популярні фентезі та комікси. А от знайти гарну літературу для підлітків – проблемно", — говорить завідувачка бібліотеки.

Як у Луцьку популяризують читання серед дітей
Завідувачка луцької бібліотеки-філії №2 для дітей Інна Семенюк. Суспільне Луцьк

Попри війну, каже керівниця, відвідувачів не меншає. Фонди бібліотеки поновлюють завдяки грантам, домашню літературу приносять самі ж відвідувачі. Частину купують з бюджету громади.

Як у Луцьку популяризують читання серед дітей
Попри повномасштабне вторгнення надходження книг до бібліотеки не зменшується, каже Інна Семенюк. Суспільне Луцьк

Відвідувачка бібліотеки, школярка Яна Кулюк обрала книгу для домашнього читання. Це "Хлопчик у смугастій піжамі". Дівчина розповіла, що бачила уривок з однойменного фільму, який її зачепив і вирішила прочитати цю книгу.

Як у Луцьку популяризують читання серед дітей
Читачка бібліотеки Яна Кулюк. Суспільне Луцьк

Популярну літературу серед читачів просять повертати за тиждень-два.

"Я обожнюю читати серію книжок Квятковського, детективів. Ця книжка мені запала до душі. Також я взяла таку нову книжку про "Моллі хвостик утікачка". Я думаю, що вона мені сподобається", — говорить відвідувачка бібліотеки Ангеліна Чорна.

Книжкові блоги

12-річний школяр та YouTube-блогер Володимир Каліш уже кілька років записує книжкові огляди на літературу, яку він прочитав. Спочатку ініціатором такої справи була мама Наталія, а потім справа захопила і хлопця.

Як у Луцьку популяризують читання серед дітей
12-річний YouTube-блогер Володимир Каліш. Суспільне Луцьк

За його плечима пів тисячі прочитаних книжок, каже Володимир Каліш. Впродовж місяця йому вдається прочитати по дві-три.

"Ми популяризуємо дитячу літературу для того, щоб більше дітей дізналися щось нове. Тому що книжки виходять дитячі кожного місяця навіть, тому що з усіх країн виходять ці книжки і кожен собі знайде щось цікаве", — розповідає хлопець.

Як у Луцьку популяризують читання серед дітей
У своєму блозі Володимир Каліш популяризує українську книгу. Суспільне Луцьк

Володимир Каліш розповідає, що читає щодня ввечері разом із мамою, проте не до всіх прочитаних книг записує відеоогляди. Книги, каже хлопець, бере у бібліотеці, купує та обмінюється з друзями. Додає, що улюбленого жанру немає, читає майже все: від фентезі до детективів.

Книжковий клуб

Володимир разом з іншими учнями 14-го ліцею організував книжковий клуб, в якому діляться враженнями від прочитаної літератури, — розповідає завідувачка шкільної бібліотеки Марія Дацюк. Жінка працює тут 44 роки.

"Був такий період, що було дуже багато читачів. Школа була у дві зміни навчалися і було 120-150 за день користувачів. Потім, коли вже ввійшли комп'ютери, більше телефони, смартфони трошечки було таке зниження користування книгою", — розповідає Марія Дацюк.

Як у Луцьку популяризують читання серед дітей
Бібліотекарка Марія Дацюк. Суспільне Луцьк

В книжкові клуби об'єднуються учні, які люблять читати і хочуть поділитися своїми емоціями від прочитаного, говорить бібліотекарка.

"Дуже люблю читати, дізнаватися більше про природу, звідки людство пішло. Якщо обкладинка якась темна, то вона мене не дуже приваблює, а якщо якісь світлі, з тваринами – тоді мені її аж хочеться брати", — розповідає школярка Вікторія Склянчук.

Як у Луцьку популяризують читання серед дітей
Дитячі книги в одній з бібліотек у Луцьку. Суспільне Луцьк

Адреси бібліотек, які працюють в області, а також розклад заходів які в них відбуваються можна знайти на сайті Волинської обласної бібліотеки для дітей.

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