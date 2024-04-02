Сильний вітер та грози: прогноз погоди на Івано-Франківщині 3 квітня

3 квітня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, посилення вітру та невеликий короткочасний дощ. Вдень — місцями грози.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 6-8⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 14-16⁰ тепла. По області вночі — 3-8⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 11-16⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі температура повітря коливатиметься від 1⁰ до 6⁰ тепла, вдень буде 5-10⁰ тепла.

Вітер — західний, 7-12 м/с, пориви — до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.

Також через опади протягом доби 2 та 3 квітня на річках області метеорологи передбачають зміну гідрологічної ситуації.

"Очікуються підйоми рівнів води на 0,2-0,8 метра над рівнями 2 квітня без негативних наслідків", — йдеться у дописі.

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