Артисти чернівецького фольклорного театру-студії "Ґердан" співали українські народні пісні у Канаді. За понад місяць вони відвідали 19 міст – від Торонто до Ванкувера. Їхні виступи побачили як канадці, так і українці-емігранти різних поколінь.

Як сприйняли українську пісню в Канаді для Суспільне Чернівці розповіла керівниця театру Анастасія Костюк.

“У Канаді ми були дуже бажані”

Ідея поїхати у турне в колективу зʼявилася ще п’ять років тому. Але через пандемію та початок повномасштабного вторгнення реалізувати вдалося лише зараз. 16 лютого артисти виїхали з України до Канади й понад місяць виступали там.

“У Канаді ми були дуже бажані. В багатьох містах про нас уже знали. До нас свого часу приїздили різні колективи, чиї родичі є вихідцями з України. Вони були раді зустріти нас тут”, – каже Анастасія.

Під час виступів артисти розповідали слухачам про історію української пісні та про те, як росіяни крадуть українські пісні, переспівують їх і видають за свої. За словами керівниці театру, одним із пріоритетів їхніх виступів за кордоном була популяризація української пісні, традиційної й осучасненої, та наголошення на ситуації в Україні.

"Ми хотіли розповідати про те, що відбувається в Україні, про те, яким чином російські агресори вторгуються не тільки територіально, а й культурно — в наші душі, серця, мізки. Маємо глибоке переконання, що саме зараз ми зобов'язані виконувати українські народні пісні, доносити їх до молоді, аби вони їх чули так, як насправді вони звучали 200 років тому", — каже керівниця театру "Ґердан".

Чернівецький фольклорний театр-студія "Гердан" виступає у Канаді. Фото: Анастасія Костюк

Виконували пісні різної давнини

Буковинські артисти розпочинали виступи із повстанських та стрілецьких пісень. Також співали лірику, українські романси і жартівливі пісні. Серед репертуару театру "Ґердан" пісні різної давнини у власному аранжуванні, одна з них — дохристиянська. Анастасія каже, якщо звернутися до пісенної культури України, відразу зникає запитання, чи існували українці, чи не існували.

"Канадцям дуже подобається те, що українська пісня може звучати по сучасному, їм подобається поліфонія української пісні. Вони поважають нашу культуру і багато зусиль вкладають у те, щоб зберегти її", — розповідає Анастасія.

"Мова музики зіграла своє"

Послухати українську пісню приходили як канадці, так і українські емігранти, які уже поколіннями живуть в Канаді. Серед глядачів були й ті, хто вимушено покинув країну через російське вторгнення. Вони, каже Анастасія, особливо щемко сприймали українську пісню. Були й ті, хто купував авіаквиток з одного міста в інше, щоб потрапити на їхній фінальний концерт.

"Хоч канадці не розуміли жодного слова, але мова музики зіграла своє, і вони були приємно вражені. Ми знайомилися з людьми, які у четвертому або пʼятому поколінні живуть в Канаді, і вже погано розуміють українську мову. Також зустрічали українців, які вимушено переїхали сюди декілька місяців тому. В кожного з них відгук практично однаковий — їх всіх щемить, не залежно від того чи вони розуміють слова, чи ні", — розповідає керівниця театру.

Чернівецький фольклорний театр-студія "Гердан" з виступами у Канаді. Фото: Анастасія Костюк

Анастасія каже, що загалом їхні виступи відвідало близько п'яти тисяч людей. Гроші, які вдалося зібрати під час турне, артисти використають, щоб допомогти своїм колегам, які служать в Збройних силах. В майбутніх планах "Ґердану" розповсюджувати українську пісню в інших куточках світу та України.

Раніше Суспільне транслювало виступ "Ґердану" напередодні Різдва:

Що відомо про "Ґердан"

" Ґердан " — міський фольклорний театр-студія. Одним з основних напрямків роботи є вивчення та творче осмислення обрядів, звичаїв та традицій українського народу.

" — міський фольклорний театр-студія. Одним з основних напрямків роботи є вивчення та творче осмислення обрядів, звичаїв та традицій українського народу. Раніше, Суспільне Чернівці показувало пряму трансляцію передріздвяного концерту, де артисти представляли давні колядки та обряд водіння Кози.

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