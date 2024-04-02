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Надзвичайна ситуація природного характеру: комісія ТЕБ та НС розглянула випадок бруцельозу у Луцькій громаді
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Надзвичайна ситуація природного характеру: комісія ТЕБ та НС розглянула випадок бруцельозу у Луцькій громаді

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Випадок бруцельозу у Луцькій громаді, який зафіксували на Волині вперше за останні 20 років, комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) визнала надзвичайною ситуацією природного характеру.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Що відомо про випадок на бруцельозу у Луцькій громаді

60-річний житель Луцького району захворів у січні. Як повідомили волинські епідеміологи, в нього з’явилися болі в суглобах, підвищення температури тіла, головний біль, запаморочення. Із такими симптомами наприкінці лютого чоловік звернувся у лікарню.

В березні волинянин знову звернувся до медиків із тими ж симптомами. Лікар-інфекціоніст скерував чоловіка на додаткове обстеження, під час якого і виявили збудник бруцельозуБруцельоз — інфекційне захворювання у людей, спричинене мікроорганізмами роду Brucella, яке передається контактним шляхом від тварин-носіїв збудника (великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, кролів, оленів) чи їх інфікованими продуктами або тканинами. Хвороба має схильність до хронічного рецидивного перебігу з переважним ураженням органів руху та опори, нервової і сечостатевої систем організму/. Нині пацієнт проходить курс лікування.

За даними епідеміологів, чоловік має дачний будинок, де утримує котів, собак та кролів. Також він купував на ринку в незнайомих людей м’ясо, молоко та молочні продукти. Вживав їх без термічної обробки.

Що вирішила комісія ТЕБ та НС

У засіданні комісії взяли участь медики, епідеміологи, рятувальники і представники Держпродспоживслужби. Комісія вирішила, що діагностикою бруцельозу має займатися Волинська обласна інфекційна лікарня. Серед сімейних лікарів та терапевтів проведуть семінари та роз'яснять правила діагностики хвороби.

До 10 квітня Держпродспоживслужба має провести додаткові рейди з обстеження домашнього господарства в селі Прилуцьке. Зокрема мають лабораторно дослідити тварин на наявність хвороби.

"Також для попередження виникнення нових випадків бруцельозу потрібно посилити ветеринарно-санітарний нагляд з проведенням державних позапланових заходів нагляду на ринках міста Луцька", — зазначили у рішенні комісії.

Як уберегтися від бруцельозу

Як зазначили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, щоб убезпечити себе від хвороби, потрібно виключити споживання сирого молока і молочних продуктів. Волинян закликають не купувати м'ясо та молоко на стихійних ринках.

Споживати м'ясо потрібно лише після ретельної термічної обробки. Це ж стосується і молочних продуктів.

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