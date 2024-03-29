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Вперше за 20 років на Волині зареєстрували випадок бруцельозу. Що це за хвороба
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Вперше за 20 років на Волині зареєстрували випадок бруцельозу. Що це за хвороба

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На території Волинської області зафіксували випадок інфікування бруцельозом. Занедужав 60-річний чоловік із Луцького району.

За даними обласного Центру контролю і профілактики хвороб, бруцельоз на Волині зафіксували вперше за останні 20 років.

Що це за хвороба і які симптоми бруцельозу

Бруцельоз — це інфекційне зооантропонозне (спільне для людей і тварин) захворювання, кажуть волинські епідеміологи. Бруцельоз уражає органи руху, нервову і сечостатеву системи організму. Від однієї людини до іншої бруцельоз не передається.

Інфікування людини відбувається під час вживання заражених продуктів тваринництва — некип’яченого молока і сирих молочних продуктів, а також сирого м’яса. Хвороба передається від великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней і кролів.

Найчастіше, хвороба починається гостро, з підвищення температури тіла до 39–40°С, супроводжується ознобом, рясним потовиділенням, слабкістю, болем у м’язах, збільшенням лімфатичних вузлів, обмеженням рухливості суглобів. Можливий також поступовий розвиток хвороби.

Що відомо про волинянина, який занедужав на бруцельоз

60-річний житель Луцького району захворів у січні. Епідеміологи кажуть: в нього з’явилися болі в суглобах, підвищення температури тіла, головний біль, запаморочення. Із такими симптомами наприкінці лютого він звернувся у лікарню.

В березні волинянин знову звернувся до медиків із тими ж симптомами. Лікар-інфекціоніст скерував чоловіка на додаткове обстеження, під час якого і виявили збудник бруцельозу. Нині пацієнт проходить курс лікування.

За даними епідеміологів, чоловік має дачний будинок, де утримує котів, собак та кролів. Також він купував на ринку в незнайомих людей м’ясо, молоко та молочні продукти. Вживав їх без термічної обробки.

Як уберегтися від бруцельозу

Як зазначили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, щоб убезпечити себе від хвороби, потрібно виключити споживання сирого молока і молочних продуктів. Волинян закликають не купувати м'ясо та молоко на стихійних ринках.

Споживати м'ясо потрібно лише після ретельної термічної обробки. Це ж стосується і молочних продуктів.

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