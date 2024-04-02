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Туристичний сезон на Світязі: чи потрібні відпочивальникам перепустки від прикордонників
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Туристичний сезон на Світязі: чи потрібні відпочивальникам перепустки від прикордонників

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Озеро Світязь на Волині
Озеро Світязь, що розташоване на території Шацької громади на Волині, травень 2023. Фото: Суспільне Луцьк

Озеро Світязь не входить у 5-кілометрову прикордонну зону, але від прикордонників надійшло прохання, щоб власники турбаз надавали списки усіх відпочивальників.

Про це Суспільному розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. З його слів, перемовини із прикордонниками з цього приводу іще тривають.

Самим туристам, які приїдуть на відпочинок на Шацькі озера, каже Богдан Тимощук, не потрібна перепустка від прикордонників відповідно до нещодавніх змін у прикордонному режимі.

"Якщо ж турист захоче прогулятись лісовими масивами Шацького краю поза населеним пунктом, то йому необхідно буде виготовити дозвіл на перебування в прикордонній смузі", — зазначив секретар Шацької селищної ради. Перепустка, з його слів, знадобиться також відпочивальнику у разі, якщо він замовить туристичну екскурсію у прикордонних територіях.

За коментарем Суспільне також звернулося до керівниці Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен. З її слів, у 5-кілометровій прикордонній зоні у Шацькій громаді знаходяться лише озера Пулемець, Піщанське та Пісочне. Бізнесу і відпочинковим комплексам, які там працюють, доведеться оформлювати у прикордонників спеціальні дозволи, як і туристам, які планують там відпочинок.

Коли потрібен дозвіл на перебування у прикордонній смузі

Від 7 березня 2024 року вступили у дію зміни, які Кабмін вніс до постанови "Про прикордонний режим". Щоб перебувати, проживати, або працювати у прикордонній смузі потрібен дозвіл встановленого зразка.

В межах Волині прикордонна смуга — це 5 кілометрів завширшки від лінії державного кордону протяжність якого 432 кілометри. Він пролягає на межі з Білоруссю, і з Польщею.

До прикордонної смуги не належать населені пункти, але щоб люди могли безперешкодно потрапити на поля, пасовиська чи сінокоси, — потрібна посвідка.

Волиняни можуть отримати дозвіл у 10-денний термін, оформлюватимуть його безплатно. Для цього потрібно звернутися у прикордонний загін через пошту, електронну адресу і особисто через уповноважену особу.

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