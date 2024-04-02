У Харкові добудували підземну школу: який вигляд вона має

Підземна школа в Індустріальному районі Харкова добудована. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершили.

Про це 2 квітня журналістам розказав міський голова Ігор Терехов.

Приміщення школи має 20 класних кімнат, розказав мер.

Підземна школа у Харкові, 2 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

На наступний навчальний рік майже набрали школярів, цьогоріч у школі зможуть навчатися 600 дітей.

Підземна школа у Харкові, 2 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

"Школа побудована і розроблена по всіх умовах, які потрібні під час війни. У найкоротші терміни ми отримаємо всі дозволи і почнемо працювати. Розглядаємо будівництво у всіх районах. Нині розглядаємо побудову у Новобаварському, Холодногірському та Шевченківському районах", — сказав міський голова.

Підземна школа у Харкові, 2 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Якщо отримають дозвіл від Державної інспекції архітектури, почати навчання тут можуть наступного тижня, зазначив Терехов.

Підземна школа у Харкові, 2 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

На питання, чи витримає конструкція удари російських ракет мер відповідає так: "Це не до мене, це до військових. Є ті умови, за якими тут усе зроблено. Жодного відхилення від цих умов, які ми отримали за новітніми параметрами на час війни".

Підземна школа у Харкові, 2 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

За словами Ігоря Терехова, будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйонів гривень.

Що відомо про підземну школу в Харкові

У жовтні 2023 року Ігор Терехов оголосив, що тривають підготовчі роботи з будівництва підземної школи в Харкові.

Відкриття підземної школи планували у січні 2024 року. За даними Терехова, у приміщенні у дві зміни зможуть навчатися близько 900 дітей.

Також у січні 2024 року анонсували будівництво підземних шкіл і в інших районах Харкова.

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