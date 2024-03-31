З вересня 2023 року українська церква перейшла на Новоюліанський календар. Відтак, більшість свят православні та католики відзначають одночасно. Проте, мова йде лише про фіксовані календарні дати, наприклад, Різдво. У свою чергу Великдень — основне свято в християн, святкують, як і раніше, залежно від місячного циклу. Суспільне підрахувало, коли у 2024 році святкують Великдень віряни різних конфесій.

Дату для Великодня підраховують з допомогою Пасхалії (це таблиця для визначення часу щорічного святкування Великодня). У православних та католиків він відрізняється.

Як розраховують дату Великодня?

Від дня весняного рівнодення, а це 21 березня, вираховуємо найближчий до нього повний місяць. У першу неділю після цієї повні й святкують Великдень. Також у православних ця дата не може збігатися з єврейським святом Песах. У свою чергу католики на це не зважають. Відтак, у православних Великдень завжди настає пізніше.

Великдень у 2024 році:

22 квітня — 30 квітня — святкування Песаху;

31 березня — католицька Пасха;

5 травня — християни східного обряду (греко-католики й православні) святкують Пасху.

Як відзначають Великдень жителі Дніпра

Дніпрянка Карина Великдень відзначає 31-го березня. Розповіла, що до цієї дати готувалася два дні. Пекла паски, фарбувала яйця та збирала святковий кошик. За словами дівчини, Великдень – найкраще сімейне свято. Розказала, що з дитинства пам'ятає традицію, як вночі ходили родиною до церкви.

"Зазвичай кошик у мене складається зі святкового кекса, яєць. Також там можуть бути овочі, зелень, ковбаси, сир. Я ніколи не беру алкоголь. Мені здається, що в такий святий день це не доречно. Натомість я звикла святити воду. Так навчила бабуся", – розповідає Карина.

Дівчина розповіла, що саме бабуся вчила її готувати пасхи та фарбувати яйця. Раніше вони готувалися до Великодня разом, а нині Карина святкує разом з чоловіком. Розповіла, що у її родині усе робили за класичними рецептами, проте вона не проти експериментів.

"Яйця я пофарбувала, як звичайним спосіб, так і скористалась лайфхаком з інтернету. Цікаво пробувати щось нове", – каже Карина.

Дівчина розповіла, що в дитинстві до церкви з родиною вона ходила о другій ночі, нині через комендантську годину традицію довелося змінити. Кошик освятила вранці.

Карина . Фото з особистого архіву Карини

Християни східного обряду цьогоріч Великдень відзначать за п'ять тижнів, 5 квітня. А ось наступного, 2025 року (такий збіг трапляється раз на 3-4 роки), і католики, і православні відзначать свято в один день.

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