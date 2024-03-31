Погода в Івано-Франківську та області 1 квітня

1 квітня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 10-12° тепла, вдень — 24-26⁰ тепла. По області температура вночі — 10-15° тепла, вдень — 21-26⁰ тепла. У високогір'ї Карпат вночі — 5-10° тепла, вдень — 15-20° тепла.
Вітер — південний, 7-12 м/с, місцями пориви — до 15-20 м/с.
Видимість на автошляхах — добра.
Окрім того, 1 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека.
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube