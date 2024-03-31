НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Погода в Івано-Франківську та області 1 квітня
ПОГОДАРегіони

Погода в Івано-Франківську та області 1 квітня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Барвінок
Погода на 1 квітня на Івано-Франківщині. Суспільне Івано-Франківськ

1 квітня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 10-12° тепла, вдень — 24-26⁰ тепла. По області температура вночі — 10-15° тепла, вдень — 21-26⁰ тепла. У високогір'ї Карпат вночі — 5-10° тепла, вдень — 15-20° тепла.

Вітер — південний, 7-12 м/с, місцями пориви — до 15-20 м/с.

Видимість на автошляхах — добра.

Окрім того, 1 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Майк Джонсон
Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні — голова комітету Конгресу США
Юрій Джигир
Понад 70% грошей із бюджету МО йде на виплати військовим, ще 20% — на озброєння — заступник міністра оборони
Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ
Друга річниця звільнення Бучі від військ РФ
У Бучі вшанували пам'ять загиблих з нагоди другої річниці звільнення міста від військ РФ
Енергетика
В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ. У яких областях застосовуються відключення

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Львів: панорама центру міста
У Львові знову зафіксували температурний рекорд
Весна у Луцьку
За вихідні у Луцьку зафіксували два температурні рекорди
Захід сонця над річкою
Тепло й переважно без опадів. Якою буде погода у перший тиждень квітня на Кіровоградщині
саржин яр
Пориви вітру до 20 м/с, гроза та до 25º тепла. Прогноз погоди на перші дні квітня на Харківщині
На початок