Баскетболістки "Франківськ-Прикарпаття" — чемпіонки жіночої Суперліги 2023-2024

Баскетболістки "Франківськ-Прикарпаття" перемогли "Київ-Баскет" у фіналі Суперліги й стали чемпіонками України 2023-2024. Зустріч відбулася 31 березня у Києві.

Гру транслювали на YouTube-каналі Федерації баскетболу України.

Підопічні Юрія Процюка активніше розпочали матч, заволодівши ініціативою з перших хвилин, і утримували її до кінця першої десятихвилинки, переважаючи суперниць у рахунку вдвічі — 18:9. У другій чверті тенденція зберігалася і розрив у рахунку тільки збільшувався — 35:20 на користь прикарпатських баскетболісток.

Після великої перерви переламати хід гри спортсменкам "Київ-Баскету" не вдалося. Третя десятихвилинка завершилася з рахунком 57:25. У завершальній четвертій чверті киянки не змогли перевершити суперниць. Чинні чемпіонки баскетбольного клубу "Франківськ-Прикарпаття" знову перемогли у Суперлізі чемпіонату України серед жінок. Остаточний рахунок — 73:40.

Найрезультативнішою гравчинею матчу була Оксана Моллова з команди "Франківськ-Прикарпаття". В її активі — 23 очки. На другому місці — також представниця франківського клубу Кристина Філевич, яка принесла своїй команді 18 очок.