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Юні шахісти з Сумщини вибороли золото та бронзу на дитячих змаганнях у Полтаві
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Юні шахісти з Сумщини вибороли золото та бронзу на дитячих змаганнях у Полтаві

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Турнір з шахів
Турнір з шахів. Суспільне Суми

30 березня юні шахісти з Сумщини вибороли золото та бронзу на дитячих змаганнях, які проводила Полтавська федерація шахів та управління молоді та спорту ОВА. Весняний кубок Екватора проводився серед дівчат та хлопців, які не мають спортивного розряду, розрядників, а також в категорії "OPEN".

Для участі в змаганнях подали заявки понад 100 осіб, переважно з Полтавської області. Сумщину представляв шаховий клуб "Стратег" комунального закладу "Центр культури і дозвілля" Чернеччинської сільської ради. В команді з Охтирського району грали 12 дітей. Троє з них здобули нагороди.

Юні шахісти з Сумщини вибороли золото та бронзу на дитячих змаганнях у Полтаві
Турнір з шахів. Суспільне Суми

Артем Левченко став сильнішим серед хлопців. Аліса Міхєєва – серед дівчат, а Валерія Солод зайняла в цій же категорії третє місце. Призери отримали грамоти та грошові нагороди, а усі учасники заохочувальні призи та дипломи.

Юні шахісти з Сумщини вибороли золото та бронзу на дитячих змаганнях у Полтаві
Турнір з шахів. Суспільне Суми

"До останнього моменту участь нашої команди у виїзному турнірі була під питанням. Але ми дуже хотіли. Об’єдналися батьки й усі проблеми вирішилися. Грати було складно – 9 турів в один день. В команді у нас 8 хлопців і 4 дівчинки, віком від 8 до 17 років. Тому виступали у всіх турнірних категоріях. У двох з них зібрали по 9 перемог з 9 можливих", – розповів переможець змагань Артем Левченко.

Юні шахісти з Сумщини вибороли золото та бронзу на дитячих змаганнях у Полтаві
Турнір з шахів. Суспільне Суми

Після змагань президент Полтавської обласної федерації шахів Григорій Щербов обговорив з гостями можливість проведення командних змагань з Сумщиною. Перед повномасштабною війною в такому форматі Полтава грала з Харковом. Реалізувати ідею з Сумами завадило вторгнення. Успіхи на Кубку Екватора шахістів з Охтирського району спонукали повернутися до неї знову.

Юні шахісти з Сумщини вибороли золото та бронзу на дитячих змаганнях у Полтаві
Турнір з шахів. Суспільне Суми

"Попри щільний графік змагань, можна знайти дати для дводенного турніру з контролем часу 35 хвилин плюс 30 секунд за хід. Хотілося, щоб такі змагання проводились не в обласному, а в районному центрі. Захід підвищить інтерес до шахів серед дітей та юнацтва, спонукає місцеву владу і громадськість приділити увагу розвитку шахів", – вважає президент Полтавської обласної федерації шахів Григорій Щербов.

Юні шахісти з Сумщини вибороли золото та бронзу на дитячих змаганнях у Полтаві
Турнір з шахів. Суспільне Суми

Місцем проведення турніру могла б стати Охтирка, яка розташована на півдороги від Сум до Полтави. Голова Сумської обласної федерації шахів Алла Сініцина, як і її колега з Полтавської федерації, підтримує проведення турніру в місті-герої: "Інтелектуальний спорт в Сумщині має отримати друге дихання. Обговорюється впровадження шахових занять в школах. І командні змагання між областями могли б підвищити інтерес до цього виду спорту. Проведення такого турніру в героїчній Охтирці, якій зараз непросто, продемонструє, що наш дух незламний".

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