Сапери 79 батальйону 102 окремої бригади ЗСУ Івано-Франківщини зупинили наступ російської техніки на Запоріжжі — підірвалися сім машин.

Про це повідомили на Facebook-сторінці військового формування.

Сапери служать на Запорізькому напрямку від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Бійці зараз активно працюють із загороджувальним мінуванням позицій за нульовим рубежем, що й приносить свої плоди. Ось нещодавно їхня робота показала великий результат: зупинили наступ техніки, а саме: сім одиниць залишилися на полі горіти, не пройшли, підірвалися всі на мінах", — йдеться у дописі.

Сапери мобілізувалися до армії добровольцями, мало хто з них знав військову справу. Допомогло прискорене навчання, відеоуроки та бажання нищити російських військових.

"У мене позивний — Лапа, головний сержант взводу, командир першого відділення. У саперів повинна завжди бути холодна голова. Коли багато напружень і роботи, трошки це все затьмарює. Основне, що починаєш деколи розслаблятися. А у нашій роботі це заборонено. Мусимо думати, що ми робимо і як ми робимо, тому що від цього залежить наше життя та безпека", — говорить командир.

І додає: "Хлопці в нас — бойові. Всім, як кажуть, честь і шана. У нас немає такого, щоб не було роботи. Як не з одного флангу, то з другого працюємо. Роботи — більш ніж достатньо".

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube