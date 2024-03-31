НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
УПЛ: ФК "Минай" зіграв у нічию в матчі з ФК "Олександрією"
УПЛФУТБОЛСПОРТРегіони

УПЛ: ФК "Минай" зіграв у нічию в матчі з ФК "Олександрією"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ФК "Минай" 31 березня зіграв у нічию в матчі з ФК "Олександрія"
ФК "Минай" 31 березня зіграв у нічию в матчі з ФК "Олександрія". Фото: VBET Ліга

31 березня ФК "Минай" із Закарпаття зіграв у нічию — 2:2 в домашньому матчі з ФК "Олександрією" з Кіровоградської області в рамках 22-го туру УПЛ.

Про це повідомляють на сторінці клубу у Facebook.

Закарпатці відігралися, програючи із рахунком 0:2. На початку другого тайму гості (Кулаков і Калитвинцев) забили два м'ячі. Закарпатці відігралися завдяки голам Устименка та Гунічева.

Голи: 0:1 Кулаков, 51, 0:2 Калітвінцев, 58, 1:2 Устименко, 63, 2:2 Гунічев, 75.

Склад:

"Минай": Кемкін, Корнійчук, Чуєв (Піддубний, 80), Прокопчук, Скиба, Кисіль (Ременяк,80), Вакула (Гунічев, 65), Петько (к), Вітенчук (Семотюк, 64), Кораблін, Устименко.

"Олександрія": Шевченко, Копина (Мартинюк, 60), Кампос (Білошевський, 46), Логінов, Скорко, Ковалець (к), Михайленко (Шостак, 82), Калюжний, Шулянський (Бєляєв, 60), Кулаков (Погорілий, 82), Калітвінцев.

В наступному матчі 8 квітня ФК "Минай" прийматиме ФК "Полісся".

Наразі у турнірній таблиці "Минай" на останньому місці, "Олександрія" — на 11-му.

Перед стартом матчу символічний удар по м’ячу зробив військовий Олександр Степанюк, який добровільно пішов захищати Україну у 2022 році.

ФК "Минай" зіграв у нічию в матчі з ФК "Олександрія"
Перед стартом матчу ФК "Минай" — ФК "Олександрія" військовий Олександр Степанюк робить символічний удар по м’ячу. ФК "Минай"

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Майк Джонсон
Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні — голова комітету Конгресу США
Юрій Джигир
Понад 70% грошей із бюджету МО йде на виплати військовим, ще 20% — на озброєння — заступник міністра оборони
Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ
Друга річниця звільнення Бучі від військ РФ
У Бучі вшанували пам'ять загиблих з нагоди другої річниці звільнення міста від військ РФ
Енергетика
В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ. У яких областях застосовуються відключення

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Футбол, "Полісся", матч
Житомирське "Полісся" в черговому матчі УПЛ програло одеському "Чорноморцю" з рахунком 1:4
Олександрія - Ворскла, 15 03 24
"Олександрія" вдома мінімально перемогла полтавську "Ворсклу"
"Полісся", "ЛНЗ", футбол, Житомир, "Олександрія"
Житомирське "Полісся" в черговому матчі УПЛ програло кіровоградській "Олександрії"
&quot;Олександрія&quot; в більшості не змогла вирвати перемогу в луганської &quot;Зорі&quot;
"Олександрія" в більшості не змогла вирвати перемогу в луганської "Зорі"
На початок