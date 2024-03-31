УПЛ: ФК "Минай" зіграв у нічию в матчі з ФК "Олександрією"

31 березня ФК "Минай" із Закарпаття зіграв у нічию — 2:2 в домашньому матчі з ФК "Олександрією" з Кіровоградської області в рамках 22-го туру УПЛ.

Про це повідомляють на сторінці клубу у Facebook.

Закарпатці відігралися, програючи із рахунком 0:2. На початку другого тайму гості (Кулаков і Калитвинцев) забили два м'ячі. Закарпатці відігралися завдяки голам Устименка та Гунічева.

Голи: 0:1 Кулаков, 51, 0:2 Калітвінцев, 58, 1:2 Устименко, 63, 2:2 Гунічев, 75.

Склад:

"Минай": Кемкін, Корнійчук, Чуєв (Піддубний, 80), Прокопчук, Скиба, Кисіль (Ременяк,80), Вакула (Гунічев, 65), Петько (к), Вітенчук (Семотюк, 64), Кораблін, Устименко.

"Олександрія": Шевченко, Копина (Мартинюк, 60), Кампос (Білошевський, 46), Логінов, Скорко, Ковалець (к), Михайленко (Шостак, 82), Калюжний, Шулянський (Бєляєв, 60), Кулаков (Погорілий, 82), Калітвінцев.

В наступному матчі 8 квітня ФК "Минай" прийматиме ФК "Полісся".

Наразі у турнірній таблиці "Минай" на останньому місці, "Олександрія" — на 11-му.

Перед стартом матчу символічний удар по м’ячу зробив військовий Олександр Степанюк, який добровільно пішов захищати Україну у 2022 році.

Перед стартом матчу ФК "Минай" — ФК "Олександрія" військовий Олександр Степанюк робить символічний удар по м’ячу. ФК "Минай"

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