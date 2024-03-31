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На Донецькому напрямку загинув доброволець з Івано-Франківщини Тарас Пришляк
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На Донецькому напрямку загинув доброволець з Івано-Франківщини Тарас Пришляк

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Тарас Пришляк загинув на Донеччині 28 березня 2024 року
Військовослужбовець Тарас Пришляк загинув на Донеччині 28 березня 2024 року. Фото: Facebook/Рогатинська громада

На околиці села Терни, що на Донеччині, 28 березня 2024 року загинув військовий з Івано-Франківщини Тарас Пришляк.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Рогатинської міської ради.

Тарас Пришляк народився 4 листопада 1973 року в Рогатині. Навчався у місцевій загальноосвітній школі № 2. Після дев’ятого класу продовжив здобувати освіту у Перемишлянському училищі. Служив строковиком у війську.

"Непростим виявилося життя нашого захисника. У молодому віці Тарас Пришляк втратив тата і молодшого брата. Тож став надійною опорою для матері, сестер Зеновії й Лесі. А під час пандемії відійшла у вічність його найрідніша людина — мама", — йдеться у дописі.

До великої війни Тарас Пришляк працював в Україні й за кордоном.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ чоловік добровольцем пішов служити у 71 окрему єгерську бригаду. Брав участь у боях за Ірпінь, Чернігів, Бахмут. Згодом разом з побратимами стрілець-санітар Тарас Пришляк воював на Авдіївському напрямку.

"28 березня відбувся останній бій нашого хороброго воїна. Його серце перестало битися від смертельного поранення під час авіаційного обстрілу села Терни", — пишуть на сторінці міськради.

У Тараса Пришляка залишилися дружина, доньки та дві сестри.

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