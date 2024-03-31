1 квітня у місті Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області попрощаються із загиблим на війні з РФ 22-річним матросом Олександром Чарковським.

Голова громади Ігор Забажан на своїй Facebook-сторінці написав, що 9:30 траурний кортеж прибуде до меморіалу загиблим учасникам АТО, а панахида розпочнеться об 11:00 на вулиці Садова у Новомиргороді. Поховають бійця на Златопільському кладовищі. 1 квітня у Новомиргороді оголосили Днем жалоби.

Що відомо про Олександра Чарковського

Боєць народився 16 жовтня 1999 року.

Служив на посаді водія реактивного артилерійського взводу миколаївської 36-ї бригади морської піхоти. Загинув 27 березня 2022 року на Донеччині.

Указом президента від 6 квітня 2022 року бійця посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Нагороду отримала сестра загиблого Юлія Чарковська 20 березня 2024 року.