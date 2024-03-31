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"Вимагаємо, щоб уряд нас почув". У Франківську відбулася акція на підтримку українських військових в російському полоні
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"Вимагаємо, щоб уряд нас почув". У Франківську відбулася акція на підтримку українських військових в російському полоні

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Акція на підтримку військовополонених, Івано-Франківськ, 31 березня 2024 року
Акція на підтримку військовополонених, Івано-Франківськ, 31 березня 2024 року. Суспільне Івано-Франківськ

Понад сто людей зібралися біля обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери в Івано-Франківську, щоб нагадати владі й суспільству про українських військових, що перебувають у російському полоні, зокрема бійців Маріупольського гарнізону.

Про це повідомив кореспондент Суспільного з місця події.

Акція на підтримку військовополонених, Івано-Франківськ
Акція на підтримку військовополонених, Івано-Франківськ, 31 березня 2024 року. Суспільне Івано-Франківськ

Рідні та друзі полонених розгорнули плакати із написами: "Моя душа, моє життя досі в полоні", "Поверніть гарнізон Маріуполя", "Нескорені герої мають бути вдома", "Холод, голод, біль".

Акція на підтримку військовополонених, Івано-Франківськ
Акція на підтримку військовополонених, Івано-Франківськ, 31 березня 2024 року. Суспільне Івано-Франківськ

Мати "азовця" та співорганізаторка заходу Ірина Іванова чекає сина з полону майже 23 місяці.

"Ми не знаємо, в якому хлопці стані, де перебувають, — взагалі повна невідомість. Через це ми майже щонеділі стараємося виходити на акції. Люди запитують: що вони дають? Ви знаєте, якщо люди будуть ставити такі питання, то ми ніколи не збудуємо Україну", — каже Ірина Іванова.

Акція на підтримку військовополонених, Івано-Франківськ
Акція на підтримку військовополонених, Івано-Франківськ, 31 березня 2024 року. Суспільне Івано-Франківськ

За її словами, учасники акції хочуть діалогу з владою.

"Вимагаємо, щоб уряд нас почув, щоб влада зробила такі кроки, аби ми розуміли найперше, де наші діти, хто живий, а далі дали можливість їх обміняти. Найгірше те, що люди не розуміють, що відбувається, бо хлопців з Маріупольського гарнізону не міняють, тим паче "азовців", — говорить Ірина Іванова.

Акція на підтримку українських військових в російському полоні, Івано-Франківськ
Ірина Іванова з онуком чекають сина та батька з полону майже 23 місяці. Суспільне Івано-Франківськ

З її слів, рідні військовополонених і далі виходитимуть на мирні мітинги.

"Зараз люди готуються до Великодня, а в мене особисто вже три роки свят немає. Ми більше не печемо паски, ми не зустрічаємо свят — ми чекаємо дітей. Це так сильно болить, що найвмотивованіші хлопці, які вірили в правду, вірили в Україну, в перемогу і те, що її здобудуть, зараз — в повній невідомості. Серце рветься на шматки", — додає Ірина Іванова.

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