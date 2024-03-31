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Людина за ґратами та діти, які пишуть листи батькам: у Чернігові пройшла акція на підтримку полонених ЧАЕС
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Людина за ґратами та діти, які пишуть листи батькам: у Чернігові пройшла акція на підтримку полонених ЧАЕС

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У Чернігові 31 березня близько сотні людей зібрались на мирну акцію підтримки полонених нацгвардійців з Чорнобильської АЕС. Щоб привернути увагу до військових, які вже третій рік в російському полоні, діти писали листи своїм татусям, а у клітці посеред Красної площі перебував чоловік.

"Всі 103 хлопці перебувають зараз у полоні. І вони так само, як і я в цей час, перебувають у клітці. Можливо не в такій, можливо не в тих умовах. Я думаю, навіть в набагато гірших умовах", — розповів друг полоненого Євген.
Людина за ґратами та діти, які пишуть листи батькам: у Чернігові пройшла акція на підтримку полонених ЧАЕС
Євген, друг полоненого. Суспільне Чернігів

Частина людей на акцію приїхала зі Славутича. Олеся Якименко третій рік чекає на повернення з російського полону свого чоловіка.

"Ми ВПО, ми з міста Луганськ. Ми переїхали у 2014 році у Київ, і до повномасштабного вторгнення за два місяці переїхали у Славутич. На жаль, за ці 25 місяців був єдиний один лист, це було у 2022 році: «Живий, здоровий, все добре». На російській мові. Не було жодного дзвінка, листів більше не було".
Людина за ґратами та діти, які пишуть листи батькам: у Чернігові пройшла акція на підтримку полонених ЧАЕС
Олеся Якименко. Суспільне Чернігів

За словами Олесі Якименко, полонені захисники ЧАЕС отримали велику дозу опромінення і потребують медичного нагляду. Про стан здоров’я своїх рідних люди дізнаються тільки від звільнених з полону військових.

"Один з хлопців був із ним у камері, він сказав, що він живий, здоровий. Але потім я від координаційного штабу дізналась, що він не дуже здоровий. Хлопці намагаються нам цього не казати, а у штабі він стоїть в списку, як важко хворий", — каже Олеся Якименко.

Людина за ґратами та діти, які пишуть листи батькам: у Чернігові пройшла акція на підтримку полонених ЧАЕС
Акція на підтримку полонених ЧАЕС. Суспільне Чернігів

За словами дружини військовополоненого Валерії Лутченко, вони продовжуватимуть такі мирні акції. Адже, за її словами, процес обміну військовополоненими майже зупинився.

Людина за ґратами та діти, які пишуть листи батькам: у Чернігові пройшла акція на підтримку полонених ЧАЕС
Валерії Лутченко. Суспільне Чернігів
"Це дуже важко. Про це треба говорити, про це треба кричати. Про це треба пам’ятати. І мають бути тут не лише родичі полонених, а й усі рідні, знайомі, просто незнайомі люди, які проходять повз. Просто підтримайте рідних. Підтримайте всі мирні акції, які проходять майже у всіх містах, майже кожних вихідних. Нещодавно в нас була зустріч з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем, з Дмитром Усовим, дуже чекаємо зустріч з Кирилом Будановим. Вони більш-менш йдуть на контакт, але інформації нуль".

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