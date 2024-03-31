За тиждень з 25 по 31 березня 2024 року на деокупованій Херсонщині підрозділи з розмінування Державної спецслужби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 839 вибухонебезпечних предметів.

Про це в Telegram повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

Площа розмінованих за тиждень території Херсонщини складає 1883, 6 гектарів землі.

В Україні, за даними Держспецслужби транспорту, від початку повномасштабного вторгнення РФ виявили, вилучили та знешкодили 129255 вибухонебезпечних предметів. Розмінували 74237,06 гектарів територій:

21,66 гектара акваторії,

872,09 кілометрів автомобільних доріг,

2391,77 кілометра залізничних колій,

435,87 кілометра ліній електромереж,

44,77 км газогонів,

303,11 гектара територій житлового призначення.

29 березня 2024 року у Малій Олександрівці Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель.

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