За тиждень з 25 по 31 березня 2024 року на деокупованій Херсонщині підрозділи з розмінування Державної спецслужби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 839 вибухонебезпечних предметів.
Про це в Telegram повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.
Площа розмінованих за тиждень території Херсонщини складає 1883, 6 гектарів землі.
В Україні, за даними Держспецслужби транспорту, від початку повномасштабного вторгнення РФ виявили, вилучили та знешкодили 129255 вибухонебезпечних предметів. Розмінували 74237,06 гектарів територій:
- 21,66 гектара акваторії,
- 872,09 кілометрів автомобільних доріг,
- 2391,77 кілометра залізничних колій,
- 435,87 кілометра ліній електромереж,
- 44,77 км газогонів,
- 303,11 гектара територій житлового призначення.
29 березня 2024 року у Малій Олександрівці Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель.
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