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Розмінування Херсонської області: за тиждень знешкодили понад 830 вибухонебезпечних предметів
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Розмінування Херсонської області: за тиждень знешкодили понад 830 вибухонебезпечних предметів

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Херсонщина, розмінування
Підрозділи з розмінування Держспецслужби транспорту розміновують території України. Фото: Державна спеціальна служба транспорту/Telegram

За тиждень з 25 по 31 березня 2024 року на деокупованій Херсонщині підрозділи з розмінування Державної спецслужби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 839 вибухонебезпечних предметів.

Про це в Telegram повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

Площа розмінованих за тиждень території Херсонщини складає 1883, 6 гектарів землі.

В Україні, за даними Держспецслужби транспорту, від початку повномасштабного вторгнення РФ виявили, вилучили та знешкодили 129255 вибухонебезпечних предметів. Розмінували 74237,06 гектарів територій:

  • 21,66 гектара акваторії,
  • 872,09 кілометрів автомобільних доріг,
  • 2391,77 кілометра залізничних колій,
  • 435,87 кілометра ліній електромереж,
  • 44,77 км газогонів,
  • 303,11 гектара територій житлового призначення.

29 березня 2024 року у Малій Олександрівці Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель.

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