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На Франківщині за добу склали вісім адмінпротоколів на паліїв трави
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На Франківщині за добу склали вісім адмінпротоколів на паліїв трави

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Пожежа сухої трави
На Франківщини впродовж 30 березня рятувальники гасили 37 пожеж сухостою. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На Івано-Франківщині впродовж 30 березня склали вісім адмінпротоколів на паліїв сухої трави.

Про це повідомили на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області у Facebook.

"За минулу добу на території області зафіксовано 37 пожеж в екосистемах, загальна площа яких складає понад 5,6 гектара. Рятувальники щодня проводять рейди в територіальних громадах, під час яких здійснюють аеророзвідку за допомогою квадрокоптера, а винних притягують до відповідальності. За вчорашній день складено вісім адмінпротоколів на паліїв", — йдеться у дописі.

Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:

  • неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;
  • руйнування родючого шару ґрунту;
  • загибель тварин.

Який штраф за спалювання сухої трави

Штраф за спалення сухої трави у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для людей складає від 3060 до 6120 гривень.

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