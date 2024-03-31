У Сирії вибухнув автомобіль на ринку. Щонайменше 7 людей загинули

Щонайменше семеро людей загинули та 30 отримали поранення внаслідок вибуху автомобіля на ринку в сирійському місті Азаз поблизу турецького кордону.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вибух стався тоді, коли ринок був переповнений, оскільки люди робили покупки після завершення місяця Рамадан.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

За даними BBC, серед загиблих двоє дітей.

Азаз — місто поблизу сирійсько-турецького кордону, населене арабами. Контролюється сирійськими повстанцями, які виступають проти президента Башара аль-Асада.