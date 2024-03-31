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У Сирії вибухнув автомобіль на ринку. Щонайменше 7 людей загинули
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У Сирії вибухнув автомобіль на ринку. Щонайменше 7 людей загинули

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Вибух автомобіля у Сирії
У сирійському місті Азаз вибухнув автомобіль на ринку, 31 березня 2024 року. Syrian Civil Defense White Helmets via AP

Щонайменше семеро людей загинули та 30 отримали поранення внаслідок вибуху автомобіля на ринку в сирійському місті Азаз поблизу турецького кордону.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вибух стався тоді, коли ринок був переповнений, оскільки люди робили покупки після завершення місяця Рамадан.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

За даними BBC, серед загиблих двоє дітей.

Азаз — місто поблизу сирійсько-турецького кордону, населене арабами. Контролюється сирійськими повстанцями, які виступають проти президента Башара аль-Асада.

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