У Сирії вибухнув автомобіль на ринку. Щонайменше 7 людей загинули

Щонайменше семеро людей загинули та 30 отримали поранення внаслідок вибуху автомобіля на ринку в сирійському місті Азаз поблизу турецького кордону.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що вибух стався тоді, коли ринок був переповнений, оскільки люди робили покупки після завершення місяця Рамадан.
Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.
За даними BBC, серед загиблих двоє дітей.
Азаз — місто поблизу сирійсько-турецького кордону, населене арабами. Контролюється сирійськими повстанцями, які виступають проти президента Башара аль-Асада.
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