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16 цивільних загинули в Сирії внаслідок вибуху наземної міни
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16 цивільних загинули в Сирії внаслідок вибуху наземної міни

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16 цивільних загинули в Сирії внаслідок вибуху наземної міни
Сирійські інженерні війська перевіряють наявність мін на шосе М5 в Алеппо, Сирія, 15 лютого 2020 року. Ілюстративне фото: AP

У суботу 16 березня збирачі трюфелів підірвалися на міні у сільській місцевості в північній провінції аль-Ракка у Сирії: 16 людей загинули.

Про це повідомляє агентство Xinhua із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Зазначається, що серед загиблих — 9 жінок. Ще щонайменше шестеро людей отримали тяжкі травми.

Як пише Xinhua, є підозри, що міна була залишена представниками екстремістського угруповання "Ісламська держава".

За даними Центру моніторингу за дотриманням прав людини, з початку січня у Сирії унаслідок вибухів мін та інших боєприпасів загинули 74 людини.

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