16 цивільних загинули в Сирії внаслідок вибуху наземної міни

У суботу 16 березня збирачі трюфелів підірвалися на міні у сільській місцевості в північній провінції аль-Ракка у Сирії: 16 людей загинули.

Про це повідомляє агентство Xinhua із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Зазначається, що серед загиблих — 9 жінок. Ще щонайменше шестеро людей отримали тяжкі травми.

Як пише Xinhua, є підозри, що міна була залишена представниками екстремістського угруповання "Ісламська держава".

За даними Центру моніторингу за дотриманням прав людини, з початку січня у Сирії унаслідок вибухів мін та інших боєприпасів загинули 74 людини.