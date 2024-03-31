На Тернопільщині у природному заповіднику "Медобори" зафіксували ще одного червонокнижного лісового кота. Для цього використали метод фотопастки.

Про це повідомили на сторінці природного заповідника "Медобори".

Лісовий кіт — представник червонокнижного виду, в Україні цей вид вважається практично зниклим.

"Цей хижий ссавець є пращуром сучасної домашньої кішки. Він з’явився ще 650 тисяч років тому. Лісові коти дуже обережні та лякливі. Зазвичай ведуть усамітнений спосіб життя. Для "спілкування" з представниками свого роду використовують запахи. Кожен лісовий кіт має у своєму володінні приблизно десять квадратних кілометрів. За способом життя лісові коти переважно нічні наземні тварини, хоча у пошуках здобичі можуть спритно лазити по деревах. Удень вони відпочивають у затишному місці. На полювання виходять за дві години до заходу сонця й за дві години перед світанком", — йдеться у повідомленні.

Заповідник "Медобори" має площу приблизно 9 тисяч гектарів. На цій території є 27 рідкісних видів ссавців та 26 рідкісних видів птахів. Працівники встановлюють фотопастки понад шість років.