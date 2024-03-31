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РФ чотири рази протягом ночі обстрілювала селище Борову на Харківщині: 19-річний чоловік загинув, є поранений
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РФ чотири рази протягом ночі обстрілювала селище Борову на Харківщині: 19-річний чоловік загинув, є поранений

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борова влучання
Наслідки влучання у Боровій на Харківщині, 31 березня 2024 року. Сергій Болвінов/Facebook

19-річний чоловік загинув, 27-річного шпиталізували з пораненнями внаслідок одного з ударів РФ по Боровій вночі на 31 березня.

Загиблий та поранений — не жителі Борової, розповів Суспільне Харків керівник місцевої СВА Олександр Тертишний.

"Один чоловік загинув від уламків, інший — поранений. Зранку пораненого шпиталізували. Вони біля СТО торгували, продавали шаурму і ночували у вагончику, туди вдарили й прошили їх уламки. Загинув 19-річний студент, ми їх не знаємо, тому ще уночі шукали документи", — розказав Тертишний.

борова харківська область
Наслідки влучання у Боровій на Харківщині, 31 березня 2024 року. Сергій Болвінов/Facebook

борова харків
Наслідки влучання у Боровій на Харківщині, 31 березня 2024 року. Сергій Болвінов/Facebook

РФ чотири рази протягом ночі обстрілювала селище Борову на Харківщині: 19-річний чоловік загинув, є поранений
Наслідки влучання у Боровій на Харківщині, 31 березня 2024 року. Сергій Болвінов/Facebook

Точну кількість пошкоджених будинків та автівок ще підраховують, зазначив очільник СВА.

"В основному постраждала житлова забудова, багатоповерхові будинки й трішки промислової зони. Били касетними боєприпасами, точну кількість не знаю, зараз поліція займається цим. Організовуємо завезення людям ОСБ-плит, щоб закрити пошкоджене", — сказав Олександр Тертишний.

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