В Одесі та прилеглих районах застосували аварійні відключення через атаку РФ

В Одесі та прилеглих районах застосували аварійні відключення через нічну атаку РФ.

Про таке 31 березня повідомили на сторінці у Facebook НЕК "Укренерго".

У компанії зазначили, що обсяг відключень можуть збільшити через зростання споживання.

"Вночі росіяни знову завдали ударів по енергетичних об’єктах. Ціллю були високовольтні підстанції "Укренерго" в південному регіоні. Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м.Одеса та прилеглих районах", — йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО. 10:20. Станом на 10:00 без світла залишаються 10 тисяч абонентів Одеси та Одеського району, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

ОНОВЛЕНО. 11:31. Споживачам повернули світло, повідомили у ДТЕК. Як зазначили у компанії, внаслідок нічної атаки РФ 170 тис. клієнтів було знеструмлено.

"Ситуація в енергетиці залишається складною. Уникнути масових відключень допомагає зелена генерація — сонце та вітер. А також зупинка на сьогодні міського електротранспорту", — йдеться у заяві.

Вночі з 30 на 31 березня Одеську область атакували "Шахеди".

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