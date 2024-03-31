У США баржа врізалася у міст

Баржа врізалася у міст в американському штаті Оклахома. Унаслідок інциденту Рух по шосе тимчасово припиняли.

Про це повідомило місцеве міністерство транспорту на сторінці у соцмережі в X (раніше Twitter).

"(Шосе) US-59 перекрито на річці Арканзас на південь від міста Соллісо через зіткнення баржі з мостом", — йдеться у повідомленні відомства.

Новий інцидент стався із мостом, який перетинає річку Арканзас. Місцева патрульна служба повідомила, що на час огляду було зупинено рух великою автомагістраллю.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Невідомо, що стало причиною інциденту. Пізніше влада Оклахоми повідомила, що рух по шосе було відновлено після перевірки.

26 березня в американському місті Балтиморі 26 березня обвалився міст. У нього врізався сингапурський контейнеровоз, що втратив управління. Загинуло шестеро людей. Влада не вважає, що інцидент стався навмисно.