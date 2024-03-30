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Енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключили до мережі після ремонту
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Енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключили до мережі після ремонту

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Енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключили до енергомережі після проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили в Енергоатомі.

"На сьогодні у звʼязку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Енергоатомі, енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключено до енергомережі на два тижні раніше запланованого терміну.

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