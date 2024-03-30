На Хмельниччині 30 березня лунали вибухи: що відомо

Уночі 30 березня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги, що розпочалась о 23:05, було чути звуки вибухів.

Про це повідомила кореспондентка Суспільне Хмельницький.

О 23:07 на офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ написали про загрозу застосування БпЛА на Хмельниччині.

""Шахеди" рухаються вздовж межі Вінницької та Житомирської областей у напрямку Хмельниччини", — йдеться у повідомленні.

О 23:37 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що БПЛА знаходиться у межах Хмельницької області й рухається у напрямку Старокостянтинова.

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала до 23:48.

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