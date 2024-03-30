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На фронті відбулося майже 80 бойових зіткнень — Генштаб
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На фронті відбулося майже 80 бойових зіткнень — Генштаб

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Українські військові на позиціях на Херсонському напрямку
Українські військові на позиціях на Херсонському напрямку. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Впродовж доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом російські військові завдали 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 30 березня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу російських військових.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських військових не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках військові РФ зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти.

На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 5 атак російських військових в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбили 4 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військових РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ атакувала 5 разів позиції українських бійців в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби армія РФ один раз атакувала позиції військ України на лівому березі Дніпра.

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