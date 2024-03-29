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На окупованих територіях України росіяни встановили понад 2 000 своїх веж зв'язку для пропаганди — ГУР
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На окупованих територіях України росіяни встановили понад 2 000 своїх веж зв'язку для пропаганди — ГУР

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Вадим Скібіцький
Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький. Фото: Медіацентр Україна

Представник Головного управління розвідки МО Вадим Скібіцький заявив, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни встановили понад 2 тисячі своїх веж мобільних мереж для поширення пропаганди.

Про це генерал-майор повідомив під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, організованого Центром стратегічних комунікацій.

"Один з методів (РФ — Ред.) — це розширення мереж для того, аби поширити пропаганду. От за цей період часу на окупованих територіях України було розгорнуто та встановлено понад 2 000 веж мобільних мереж Росії", — зазначив Скібіцький.

За словами представника ГУР, на тимчасово окупованих територіях України росіяни повністю контролюють інформаційний простір, використовуючи ретранслятори та інше.

"Це покладено на "Ростех". Там усе програмне забезпечення, повний контроль усіх інформаційних потоків, які там є", — пояснив генерал-майор.

Окрім цього, поінформував Скібіцький, окупанти відновили 2 300 культурних об'єктів: театри, кінотеатри, різні студії для нав'язування наративів РФ.

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