До лав російської армії щомісяця долучаються близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє владі РФ покривати свої втрати та продовжувати війну проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

Зокрема у британській розвідці зазначають, що російські війська "продовжували поступове просування на захід від Авдіївки". Там також припускають, що наприкінці березня 2024 року росіяни могли взяти під контроль два села – Тоненьке та Орлівка.

"Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу", – йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що "Росія має значну кількісну перевагу, зокрема, у техніці та боєприпасах".

"Ймовірно, щомісяця вона (РФ — ред.) набирає приблизно 30 тисяч додаткових солдатів і, швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил", – йдеться у повідомленні.

26 березня розвідка Великої Британії повідомляла, що у Росії зіткнулася з дилемою щодо новостворених підрозділів: чи залишати їх у місцях дислокації після створення, чи перекидати їх для участі у війні проти в Україні.