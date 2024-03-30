У Хмельницькому відбулось відкриття мотосезону 2024

Сьогодні, 30 березня, у Хмельницькому відкрили мотосезон 2024. Основна мета заходу — збір коштів на потреби 19 окремого стрілецького батальйону. До акції долучилися майже триста байкерів з різних регіонів України.

Про це Суспільне Хмельницький розповів організатор заходу Сергій Дамаскін.

За його словами, відкриття мотосезону 2024 відбулося у парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. До нього долучилися, крім місцевих байкерів, представники мотоспільнот з Києва, Львова, Івано-Франківська і Тернополя. Вони зібралися не лише підтримати збір коштів, але й подякувати воїнам, зокрема, й за можливість кататися.

Сергій Дамаскін організував під час відкриття мотосезону благодійний збір коштів для військових, 30 березня, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

"Я вирішив зробити збір для військових, щоб придбати автомобілі, і заразом усе це поєднати з відкриттям мотосезону. В мене свій автосервіс. Я роблю автівки хлопцям безкоштовно або за пів вартості, даючи 50% своїх коштів. Хлопцям зараз терміново потрібні автівки. Я через Інтернет не зміг зібрати гроші, тому вирішив об’єднати людей, щоб ми допомогли військовим на передовій", — зазначив Сергій Дамаскін.

Байкерка Оксана з Борисполя розповіла, її любов до мотоциклів почалася у 13 років. Відтоді вона їздить за кермом.

Байкерка Оксана приїхала на відкриття мотосезону з Борисполя, 30 березня, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

"Мотоцикл для мене — це стиль життя. Мама каже: "Коли ти вже цей мотоцикл продасиш й займешся чимось серйозним?". А я відповідаю: "Та що ж тут не серйозного?". Я за мотоциклом доглядаю: замінюю масло, полірую. Можу його сама обслужити, якщо щось серйозне, відвожу на техогляд. Вважаю, потрібно долучатися до збору, щоб скоріше закінчилася війна. Якщо ми не будемо допомагати, нічого не вийде. На жаль, у мене були друзі, які померли на війні. Дуже шкода, що все так. Багато друзів і знайомих досі воюють", — пояснила Оксана.

Сергій Новіцький очолює міжрегіональний мотоклуб Хмельниччини "Сірі Лорди", 30 березня, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Сергій Новіцький очолює міжрегіональний мотоклуб Хмельниччини "Сірі Лорди". Розповів, серед тих, хто наразі боронить Україну, чимало їхніх одноклубників. На запитання, коли захопився мотоциклами, відповів, що це сталося десять років тому.

"Багато хлопців служить. Слава Богу немає нікого загиблих з наших. Як можемо, так і підтримуємо їх. Багато наших у ярмолинецькій 3 окремій танковій Залізній бригаді, завжди їм допомагаємо. У 23-24 роки я відчув, що таке мотоцикл. Він закрався в серце, полюбив його на 100%. Це вже другий бік мого життя", — пригадав Сергій Новіцький.

Байкер Роман їздить на мотоциклі три роки, 30 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Хмельничанин Роман їздить на мотоциклі три роки, розповів, має негативний досвід: "Це мій третій мотоцикл, їжджу третій сезон. Минулого року потрапив в серйозну ДТП. В мене імплант в нозі, рука не підіймається, але це мене не зупиняє".

Гроші, зібрані під час відкриття мотосезону, будуть спрямовані на потреби 19 окремого стрілецького батальйону, 30 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

За словами Сергія Дамаскіна, під час заходу проводили конкурси та аукціони, працювали ярмарок та фаст-фуди. Увесь дохід буде спрямовано на потреби 19 окремого стрілецького батальйону.

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