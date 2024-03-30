У ніч проти неділі, 31 березня, жителі Запорізької області, як і всі українці, переходять на літній час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед о 3:00.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

Згідно із постановою, 31 березня о 03:00 годині варто перевести стрілки годинника на одну годину вперед. Нині більшість сучасних смартфонів змінюють час автоматично, втім на механічних годинниках та інших електронних пристроях це треба зробити власноруч.

В Україні, згідно з постановою КМУ №509 від 13.05.1996 року, двічі на рік змінюється час: в останню неділю березня відбувається перехід на літній час, а в останню неділю жовтня — на зимовий.

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