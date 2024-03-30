"Україна" та "Барса" провели товариський футбольний матч у Сумах

30 березня у Сумах товариський матч перед кубком на честь ЗСУ провела "Україна" з Токарів. Їхнім суперником була команда футбольного центру "Барса” 2007 року народження, яка наразі готується до старту у весняній частині дитячо-юнацької футбольної ліги України.

Футбольний матч "Україна"—"Барса". Фото: Суспільне Суми

У складі "України" капітан команди з Токарів 28-річний Владислав Зрибняк: "Це підготовча гра, у якій ми хочемо переглянути потенційних новачків. Ті, хто були в команді, щоб пригадали великий футбол. Бо зараз ми грали в міні-футбол!"

У складі "Барси" 16-річний Владислав Савицький.

"Це дуже важлива гра. Перед дитячо-юнацькою лігою нам потрібно підготуватися. Відчути команду, щоб грати якось краще, якісніше. Я думаю, у нас все вийде", — говорить Владислав.

Футбольний матч "Україна"—"Барса". Фото: Суспільне Суми

Чого очікують від гри гравці кажуть.

"Цей матч – результат тут не головний. А головне – якість гри. Щоб без травм було (як у нас, так і молодих гравців). Повага один до одного. Тільки такі цілі в цій грі", — говорить Владислав Зрибняк, капітан ФК "Україна".

"Шляхом майстерності, за рахунок таланту ми все зможемо", — повідомив Владислав Савицький, гравець ФК "Барса"

Футбольний матч "Україна"—"Барса". Фото: Суспільне Суми

Перший тайм виграли футболісти"України". Спочатку Артем Ярошенко відкрив рахунок у грі, потім Юрій Пімоненко його подвоїв. На це футболісти "Барси" відповіли влучним ударом Владислава Савицького. Після цього команди обмінялись голами (на гол Вадима Остапенко гравці "Барси" відповіли голом Богдана Ковальова) і на перерву команди пішли за рахунком 3:2 на користь "України".

Футбольний матч "Україна"—"Барса". Фото: Суспільне Суми

З таким же рахунком завершився і другий тайм цього товариського матчу – у складі "України" відзначились Дмитро Єременко, Станіслав Смоляк та Владислав Зрибняк, у складі "Барси" гол на свій рахунок записав Максим Русін, дубль - Владислав Савицький. У підсумку – 6:4 на користь "України".

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