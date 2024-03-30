Українці зможуть одружуватися по відеозв'язку у застосунку "Дія". Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

Про це 30 березня повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

У відомстві наголосили, що це особливо важливо для тих людей, які через війну не можуть бути поруч.

Як працюватиме одруження онлайн:

у застосунку потрібно відправити заявку;

працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку;

потім наречені підписують актовий запис про шлюб "Дія.Підписом".

У лютому цього року глава Мінцифри Михайло Федоров, анонсуючи шлюб по відеозв'язку в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповідав, що послуга одруження онлайн буде цілком безпечною і потрібно буде пройти кілька етапів верифікації.

З 27 лютого 2023 року на порталі "Дія" можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Весь процес триває менше ніж 15 хвилин, а скористатися послугою можуть повнолітні українці, які мають електронний підпис.