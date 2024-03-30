На Чернігівщині 30 березня попрощалися з сержантом Андрієм Гембаруком та солдатом Олександром Голованьом, які загинули на Харківщині та Донеччині.
Про це Суспільному повідомили в Чернігівському ТЦК та СП.
Сержант Андрій Гембарук народився 7 грудня 1977 року в Новгороді-Сіверському. Навчався у місцевій школі №2, потім проходив службу в армії.
Працював водієм і далекобійником. На початку повномасштабної війни став на захист України, був у складі Новгород-Сіверського Добровольчого формування територіальної громади, а у квітні 2022 року долучився до лав ЗСУ.
Брав участь у боях на Донеччині, де і загинув 24 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання.
Попрощалися та поховали бійця у рідному місті.
Солдат Олександр Головань народився 24 лютого 1966 року в селі Бурімка на Чернігівщині.
Після початку повномасштабної війни, у 2023 році став на захист України.
Служив на посаді стрільця стрілецького відділення.
Загинув 6 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Попрощалися та поховали воїна у селі Махнівка на Борзнянщині.
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