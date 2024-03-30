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На Полтавщині чоловік прийшов до кафе із гранатою
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На Полтавщині чоловік прийшов до кафе із гранатою

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У Диканці чоловік у кафе приніс гранату
Фото гранати, яку вилучили у чоловіка. фото ГУНП в Полтавській області/Суспільне Полтава

У одному із кафе селища Диканька у чоловіка вилучили гранату, яку він приніс з собою. Це сталося близько 21:00 29 березня.

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Як вдалося встановити слідчим, 33-річний житель Зіньківської громади прийшов до одного із кафе із предметом, схожим на гранату. Під час розмови із присутніми чоловік він про це розповів та показав боєприпас. Поліцейські, які прибули на місце події її вилучили, як речовий доказ.

Нині вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу - “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”. Санкція - позбавлення воліПозбавлення волі – кримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи на строк від трьох до семи років.

Поліція з’ясовує походження гранати у мешканця Зіньківської громади.

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