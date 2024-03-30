Російські окупанти нині активніше атакують позиції Сил оборони на Лиманському напрямку, аніж на Куп'янському.

Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов.

"Ворог більше зараз зосередився саме на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби вони здійснили 16 спроб атакувати позиції Сил оборони поблизу Терни та Білогорівка. На Куп'янському напрямку російські війська останніми тижнями проводить менш активні заходи. Протягом минулої доби жодних спроб атакувати позиції не було", — сказав Шевцов.

Речник "Сталевого кордону" пов'язує це з втратами РФ на Куп'янському напрямку.

"До виборів президента РФ ворог намагався захопити нові території на Куп'янщині, втратив дуже багато особового складу, техніки. Нині він здійснює поновлення та ротацію особового складу. На Лиманському напрямку росіяни хочуть вийти на адміністративний кордон Луганської області. Це — їхня задача №1. Жодних успіхів протягом останнього року у них немає. На Куп'янському напрямку, як і раніше, мета РФ — це лівий берег річки Оскіл", — розказав Іван Шевцов.

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