НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Лиманському напрямку РФ хоче вийти на адмінкордон Луганщини, на Куп'янському — відновлюється після втрат — Шевцов
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Лиманському напрямку РФ хоче вийти на адмінкордон Луганщини, на Куп'янському — відновлюється після втрат — Шевцов

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
куп'янськ
Український захисник на Куп'янщині. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Російські окупанти нині активніше атакують позиції Сил оборони на Лиманському напрямку, аніж на Куп'янському.

Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов.

"Ворог більше зараз зосередився саме на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби вони здійснили 16 спроб атакувати позиції Сил оборони поблизу Терни та Білогорівка. На Куп'янському напрямку російські війська останніми тижнями проводить менш активні заходи. Протягом минулої доби жодних спроб атакувати позиції не було", — сказав Шевцов.

Речник "Сталевого кордону" пов'язує це з втратами РФ на Куп'янському напрямку.

"До виборів президента РФ ворог намагався захопити нові території на Куп'янщині, втратив дуже багато особового складу, техніки. Нині він здійснює поновлення та ротацію особового складу. На Лиманському напрямку росіяни хочуть вийти на адміністративний кордон Луганської області. Це — їхня задача №1. Жодних успіхів протягом останнього року у них немає. На Куп'янському напрямку, як і раніше, мета РФ — це лівий берег річки Оскіл", — розказав Іван Шевцов.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Робота сил протиповітряної оборони
На Хмельниччині 30 березня лунали вибухи: що відомо
Херсон, обстріли РФ, ХДУ, новий корпус
Обстріл Берислава, суди над колаборантами, ідентифікація картин. 766 день війни: хроніка подій в Херсонській області
мапа сумщини
12 громад Сумщини обстріляли війська РФ
Мешканці будинків Шевченківського району Харкова прибирають наслідки влучання РФ
РФ влучила по Шевченківському району Харкова 30 березня: що відомо
На початок